USA välisministeerium evakueeris Hiinast osa oma salapäraselt haigestunud töötajaid

Täna avalikustatud teates ütles ministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert, et Guangzhousse saadeti arstide meeskond kohe, kui selgus, et kannatanu sümptomid sarnanesid haigusnähtudele, mis esinesid Havanna saatkonna töötajatel.

«USA meditsiiniprofessionaalid jätkavad täieliku uurimise läbiviimist, et selgitada välja kirjeldatud sümptomite põhjus ning see, kas need leiud on kooskõlas sümptomitega, mis on varem puudutanud valituse töötajaid, või on ehk täiesti teistsugused,» selgitas ta.