Jaapani valitsus sunnib ametnikke õppima, kuidas vältida naiste ahistamist

Junichi Fukuda astus aprill tagasi aserahandusministri kohalt, kuna talle pandi süüks ebasobivaid seksuaalse sisuga märkusi naissoost telereporteri aadressil. Fukuda on eitanud ajakirjanduses esitatud väiteid, et ta küsis naiselt, kas ta tohib katsuda tema rindu ning andis mõista, et on huvitatud salasuhtest.