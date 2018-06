Suurbritannias levivad kuuldused Brexiti-ministri tagasiastumisest

Davise pahameele põhjuseks on valitsuse taganemine positsioonile, millega võib Suurbritannia jääda pärast Euroopa Liidust lahkumist ühisturuga seotuks.

Ettepanekud, mida hakatakse rakendama alles siis, kui Põhja-Iirimaa ja Euroopa Liiud liikme Iirimaa vahelise tollikontrolli vältimiseks muud lahendust ei leita, on lubatud avalikustada sel nädalal.

Need on aga juba põhjustanud tüli May ja tema valitsuse euroskeptilise tiiva vahel, kuhu kuulub Davise kõrval ka välisminister Boris Johnson.