Lõuna-Korea püüab saavutada kokkulepet Korea sõja lõpetamiseks

Korea sõda kestis 1950.–1953. aastani ja lõppes relvarahuga. Rahulepingut ei ole tänini allkirjastatud, mis tähendab, et tehniliselt on kaks Koread ikka veel sõjas.

USA president Donald Trump ütles eelmisel nädalal, et see on üks ajaloolisel tippkohtumisel käsitletavatest teemadest.