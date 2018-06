Kohus mõistis Stockholmi terroristi eluks ajaks vangi

«Ringkonnakohus on jõudnud otsusele, et Rahmat Akilov tuleb mõista süüdi terrorismikuriteos osaliselt viie mõrva tõttu, osaliselt üldise kaose tekitamise tõttu. Ringkonnakohus on samuti jõudnud otsusele, et süüdistatud isik tuleb mõista süüdi terrorismikuriteo katses, kuna ta soovis tappa 119 inimest. Lõpuks on ringkonnakohus jõudnud järeldusele, et ta on süüdi 24 puhul teisele inimesele ohu põhjustamises,» seisis kohtu teates.