USA valijad võtsid maha seksuaalsesse vägivalda kergekäeliselt suhtunud kohtuniku

Persky tõi kergendavate asjaoludena välja Turneri noore vanuse, varasemate kriminaalkaristuste puudumise ja asjaolu, et nii süüdistavav kui ka ohver olid tarbinud alkoholi. Persky tõi oma otsuse põhjendusena välja tõsise mõju, mida pikk vanglakaristus noorele mehele avaldaks.

Juhtumist sai rahvuslik skandaal, kui Turnerit tõsteti esile kui näidet, kuidas valged ja rikkad mehed pääsevad karistustest libedalt. Protesteerijate meelepaha jõudis haripunkti, kui süüdistatava isa Dan Turner avaldas kirja, milles ütles, et «tema poja elu ei ole enam kunagi see, millest ta unistas... kõrge hind, mida maksta 20 minuti tegevuse eest tema järgmisel 20 ja rohkemal eluaastal.»

Kohtunik Persky tagasikutsumiseks algatati eelmise aasta juunis petitsioon. California seadusandlus käsib panna referendumile nende kohtunike jätkamise, kelle eemaldamiseks on 160 päevaga kogutud 20 protsendi valijate allkiri. See on peaaegu 60 000 inimest.