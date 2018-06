NATO peasekretär tervitas Saksamaa otsust kaitsekulutusi tõsta

Saksa kantsler Angela Merkel ütles eile, et Saksamaa kaitsekulutused tõusevad 2025. aastaks 1,5 protsendile sisemajanduse koguproduktist. Ehkki see ei küündi NATO nõutud kahe protsendini SKP-st, tähendab see siiski kaitsekulutuse 80-protsendist suurenemist viimase 10 aasta jooksul.

USA president Donald Trump on sarjanud korduvalt Euroopa liitlasi suutmatuse eest täita NATO eesmärki kulutada 2024. aastaks kaitsele kaks protsenti SKP-st ning eriti teravalt on kriitikat saanud Saksamaa.

«Tervitan asjaolu, et Saksamaa on peatanud kärped...ja plaanib suurendada aastakümne jooksul kaitsekulutusi 80 protsenti,» ütles Stoltenberg NATO uude peakorterisse alliansi kaitseministrite kohtumisele saabudes.

«Need on sammud õiges suunas, ma tervitan neid ja see on osa mustrist, mida me näeme nüüd üle kogu Euroopa ja Kanadas, kus liitlased kulutavad rohkem,» lausus Norra ekspeaminister.