London: praegune tollirežiim EL-iga kehtigu veel kolm aastat

Briti valitsus on lõhenenud Euroopa Liidust lahkumise järel selle tolliliidust lahkumise küsimuses. Tolliliitu jäämine või sealt lahkumine mõjutab otseselt seda, kas EL-i kuuluva Iirimaa ja Ühendkuningriigi koosseisus oleva Põhja-Iirimaa piiril, millest saab järgmisel aastal EL-i välispiir, jääb kehtima praegune tollikontrollita piirikorraldus.

Debati keskmes on nn tagavaralahendus Iiri piiri küsimuses, mis läheb käiku juhul, kui Suurbritannia ja EL ei saavuta lahkumiskõnelustel laiemat kokkulepet kaubanduses, mis aitaks vältida tollikontrolli ning piiripunktide teket Iirimaa ja Põhja-Iiri piiril. Piiri vältimine on tähtis majandussidemete säilitamise jaoks iiri saarel ning Põhja-Iiri rahuprotsessi kaitsmise seisukohalt.

Kompromisslahendus

May ettepanek annab tagavaralahendusele sisu ja see võib rahuldada mõlemat leeri Briti valitsuses. Valitsuse avaldatud dokumendis oma läbirääkimispositsiooni kohta seisab, et Suurbritannia säilitab püsiva kokkuleppe väljatöötamiseni samad kaubandusreeglid EL-iga. See on vastutulek pehme Brexiti pooldajatele Briti valitsuses ja valitsevate konservatiivide seas, kes toetavad EL-i ühisturule ja tolliliitu jäämist.

Samas lisatakse selles vastutulekuna karmi Brexiti pooldajatele, et London «ootab uue korralduse jõustamist hiljemalt 2021. aasta detsembriks».

Briti peaminister Theresa May esitas neljapäeval pärast kõnelusi Brexiti küsimuses eri meelt olevate ministritega kompromissettepaneku, mille järgi jääks praegune kaubandus- ja tollirežiim Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel kehtima vähemalt kolmeks aastaks kuni püsiva lahenduse leidmiseni.

May ei toeta Brüsselit

Brüssel on teinud ettepaneku jätta Põhja-Iirimaa EL-iga ühtsesse tolliruumi kuni, leitakse muu lahendus piirikontrolli vältimiseks Iiri saarel. Briti valitsus on selle tagasi lükanud ja pakkunud välja «ajutise tollikorralduse» kogu Suurbritanniale, «mis säilitaks kaubanduses kehtivad tolliprotseduurid».

May on samas öelnud selgelt, et ei toeta seda valikuvarianti ja loodab lahendada Iiri piiri küsimuse osana laiemast leppest Suurbritannia ja EL-i vahel.

«Ühendkuningriik ütleb selgelt, et ajutine tollikorraldus, kui seda peaks vaja minema, peaks olema tähtajaline,» seisis dokumendis. «Tähtaja kehtestamiseks on terve rida võimalusi, mille Ühendkuningriik kavatseb välja pakkuda ja EL-iga arutada.»

Suurbritannia lahkub EL-ist 2019. aasta 29. märtsil, millele järgneb üleminekuperiood 2020. aasta lõpuni. May valitsus ei ole veel otsustanud, missuguseid tulevasi kaubandussuhteid Suurbritannia EL-iga tahab. Pooled loodavad oktoobriks kokkuleppele jõuda.