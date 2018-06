Pompeo sõnul on Kim valmis loobuma tuumaarsenalist

Pompeo on praegu kõrgeim USA ametnik, kes on Kimiga kohtunud. Tal on ka võtmetähtsusega roll Kimi ja USA presidendi Donald Trumpi 12. juuni Singapuri tippkohtumise ettevalmistamisel.

"Ta andis mulle isiklikult mõista, et ta on valmis denukleariseerimiseks. Et ta mõistab, et praegune mudel ei toimi," ütles Pompeo neljapäeval.