Bristow ütles, et pärast Salisbury rünnakut tuli Suurbritannial üle vaadata kõik suhted Vene valitsusega ning see viis teatud tagajärgedeni.

Venemaa ja Suurbritannia olid ehitamas vastastikku kasulikke kauaaegseid suhteid, kuid kahjuks see peatükk on lõppemas ning see ei olnud Londoni valik, sõnas suursaadik.