Jaapani peaminister on valmis pidama Põhja-Korea liidriga otsekõnelusi

"Ma soovin Põhja-Koreaga otse silmitsi seista ja rääkida nendega, et see (jaapanlaste) röövimise probleem saaks kiiresti lahendatud," ütles Abe Washingtonis Valges Majas ühisel pressikonverentsil USA presidendi Donald Trumpiga.

Abe rõhutas, et Jaapani poliitika "tõelise rahu saavutamiseks Kirde-Aasias" on muutumatu ning kui Põhja-Korea on "valmis astuma samme õiges suunas", siis on tal ka "helge tulevik".