Austria sulgeb seitse mošeed ja saadab riigist välja mitu imaami

Siseminister Herbert Kickl, kes esindab võimuliidu teist osapoolt Austria Vabadusparteid (FPÖ), ütles, et Viin võib riigist välja saata 60 Türgi rahastatud imaami ja nende perekonda. «Isikute ring, keda need meetmed võivad puudutada, koosneb umbes 60 imaamist,» sõnas ta ja lisas, et elamisloast võib ilma jääda umbes 150 inimest.