Hiina kaubanduse ülejääk USA-ga kasvas mais 11,7 protsenti

Ühendriikide president Donald Trump on korduvalt sarjanud Hiina suurt kaubanduse ülejääki USA-ga, mis ulatus möödunud aastal 375 miljardi dollarini. Seejuures on ta nõudnud, et Hiina vähendaks ülejääki 200 miljardi võrra, suurendades USA kaupade ostmist.