Johnson ennustas lekitatud helisalvestises Brexiti-kõneluste katkemist

Väljaandele Buzzfeed lekitatud salvestisest ilmnes, et Johnson ütles varem sel nädalal valitsevate konservatiivide aktivistidele, et Briti valitsus on jõudmas läbirääkimistel faasi, «kus me võitleme Brüsseli vastu palju vihasemalt».

«Te peate arvestama faktiga, et võib aset leida kokkuvarisemine, ok?» sõnas välisminister. «Ma ei taha, et keegi selle ajal paanitseks. Keegi ei tohi paanikasse sattuda. Lõpuks läheb kõik hästi.»

«Viime võitluse vaenlase juurde – täiesti õige. Me peame seda tegema ja seda me ka teeme,» sõnas Johnson teistes märkustes, mille edastas ajaleht The Times.

Briti välisminister ütles ka, et «imetleb üha enam» Trumpi. «Ma olen üha rohkem veendunud, et tema hulluses peitub meetod».

«Kujutage ette Trumpi Brexitit tegemas. Ta lendaks karmilt peale, leiaks aset igasuguseid katkestusi ja kaost. Kõik arvaksid, et ta on läinud hulluks. Tegelikult võib see kuhugi viia. See on väga hea mõte,» sõnas Johnson.

Välisministri märkused valmistavad ilmselt piinlikkust peaminister Theresa Mayle Brexiti-kõneluste tundlikus faasis, kus valitsusjuht püüab oma lõhenenud valitsuskabinetis saavutada üksmeele Suurbritannia nägemuse kohta riigi tulevastest kaubandussuhetest EL-iga.

Johnson, üks peamisi Brexiti eestkõnelejaid, rääkis ka erimeelsustes Briti valitsuses, öeldes, et «Brexit saab teoks ja ma arvan, et see on pöördumatu...kuid risk seisneb selles, et see ei juhtu sellisel kujul nagu me tahame».

Tema sõnul püüab establishment tagada, et Brexit "muudaks võimalikult vähe" ja sellega kaasneb risk «jääda EL-i ooteruumi ning lukustatuna selle orbiidile».

Hiinast rääkides ütles Johnson, et Pekingiga «tuleb diplomaatiliselt lävida ning kohelda teda sõbra ja partnerina, kuid samas tunnistada, et ta on meie äririvaal, kes püüab meile külma teha».