Google lubas tehisintellekti relvastuses mitte kasutada

Pichai sõnutsi kasutab Google tehisintellekti, et aidata lahendada kriitilisi probleeme, seejuures, et ennustada metsatulekahjusid, aidata põllumehi, diagnoosida haigusi ning ennetada pimedaks jäämist. Ta lisas, et arendustegevusel lähtutakse sellest, et rakendused oleksid «sotsiaalselt tulusad» ja ei tooks inimestele kahju.