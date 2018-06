Di Maio: Itaalia kaotab Vene-vastaste sanktsioonide tõttu miljardeid

«Meie riik peab jääma NATO-sse, kuid sama tõsi on, et Vene-vastased sanktsioonid kahjustavad meie põllumajandust mitme miljardi euro ulatuses,» ütles Di Maio raadiousutluses.

«Kui tõuseb see küsimus, kinnitab mõni, et me oleme Vene-meelsed või USA-vastased, pigem oleme itaallased ja arutame oma liitlastega rahvusvahelise läbirääkimistelaua taga mõnd küsimust, milles puudub üksmeel,» sõnas Itaalia vastne minister.