Lätis Tallinna maanteel toimus raske avarii

Neljapäeval u kell 19 paiku sõitis Lätis Salacgriva vallas Tallinna maantee 66 kilomeetril Volvo veokit juhtinud mees otsa sõiduautole Hyundai, kirjutab rus.postimees.ee. Hyundai lendas kokkupõrke tagajärjel otsa Audile, see omakorda BMW-le ja see Mercedes-Benz veokile.

Esialgse info kohaselt ootas sõiduauto juht foorilubavat tuld. Volvo juht märksa viimasel minutil, et ees on auto ja hakkas pidurdama, kuid oli juba hilja. Kokkupõrkes sai surma Hyundai juht, viga said teiste sõidukite juhid ja kaasreisijad. Veokite juhid meditsiinilisest abist keeldusid, mõlemad olid kained.