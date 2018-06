Karabahhi lahenduse võti peitub Kremlis

Aserbaidžaani tuntuima opositsioonipoliitiku İsa Qɘmbɘri sõnul algatas 30 aastat kestnud Karabahhi konflikti Venemaa ja selle veriste sündmusteni viisid Armeenia poliitikute tehtud vead. «See ei ole sõda mitte territooriumi, vaid iseseisvuse pärast. Moskva poliitika on suunatud kõigi väikeste naaberriikide vastu, et võtta neilt 20 protsenti territooriumist – nii on juhtunud Gruusiaga, Ukrainaga ning ka Moldovaga,» rääkis ta.