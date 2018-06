Hiina häkkerid varastasid USA laevastiku salajasi plaane

USA ametnike sõnul on häkkerid tunginud Ühendriikide laevastiku allettevõtjate arvutitesse ja saanud muu hulgas kätte uue allveelaeva raketi plaanid. Ülehelikiirusega rakett on kavas kasutusele võtta juba 2020. aastal.

Sea Dragon on 2012. aastal Pentagoni algatatud projekt, millest ei ole teada palju peale selle, et projekti eesmärk on kohaldada olemasolevat sõjalist tehnoloogiat uutele valdkondadele.