Gulagi muuseum: Moskva andis käsu vangilaagrite dokumentide hävitamiseks

«Ma avastasin täiesti juhuslikult, et registreerimiskaardid on hävitatud,» sõnas Kaug-Idas asunud laagrite uurimisele spetsialiseerunud Prudovski.

Prudovski edastas siseministeeriumi vastuse Gulagi muuseumile, mis võttis seejärel ühendust presidendi õiguste nõukoguga. Nõukogu esimees Mihhail Fedotov teatas, et selliste kaartide hävitamine oleks barbaarsus ning ta loodab, et kuskil on tehtud mingi viga. Fedotov lubas küsimuse ametnike seas tõstatada.

«Me kaitseme alati arhiiviallikate säilitamist, need sisaldavad väga olulist informatsiooni,» lausus Fedotov. «See on eluliselt tähtis, sest aitab võidelda ajaloo võltsimisega.»

«Me kuulsime sellest alles siis, kui Sergei Prudovski kirja sai. See on mõeldud sisekasutamiseks, see ei ole avalikustatud,» märkis Makarov orderi kohta. Makarovi sõnul ei ole teada, kui palju kaarte juba hävitatud on.