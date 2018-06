Taliban tappis enne relvarahu algust 17 Afganistani sõjaväelast

Herati provintsi kuberner Jilani Farhad ütles, et eile õhtul tehtud rünnakus sai surma 17 ja haavata üks Afganistani sõjaväelane. Taliban võttis rünnaku omaks.

Farhad lisas, et Zawoli piirkonnas toimunud relvakokkupõrkes sai surma ka mitu Talibani võitlejat. Taliban ise teatas WhatsAppi sõnumis, et tapeti 18 Afganistani sõdurit.

Talibani avaldus on vastus Afganistani presidendile Ashraf Ghanile, kes kuulutas neljapäeval pühade ajaks ajutise relvarahu Talibaniga.

«Relvarahu algab 27. ramadaanil ja kestab Eid-ul-Fitri viienda päevani,» ütles president Twitteris, mis mis tähendab, et see on jõus 12.-19. juunini.