USA väljastas hoiatuse Hiinas toimuvate helirünnakute osas

Saatkond palus rünnaku ohvriks sattunud ameeriklastel otsida meditsiinilist abi, kui neid on tabanud seletamatud sümptomid või tajud. USA meedikute meeskond tegeleb möödunud kuust alates Guangzhou saatkonnas viibinud ameeriklaste tervise kontrollimisega.

Eelmisel kuul avalikustatud juhtumid Guangzhou saatkonnas on tekitanud muret, et kahe aasta eest Kuubal alguse saanud rünnakud helirelvadega on levinud ka teistesse riikidesse. Ühendriikide Kuuba saatkonna töötajad kurtsid varem seletamatute tervisehäirete üle, mis olid põhjustatud ilmselt helirelva kasutamisest.