Mitmete teadete kohaselt on enne Venemaa jalgpalli MM-i suurenenud koerte massiline eutanaasia. Kuigi selliste meedete vastu on kogutud ligi kaks miljonit allkirja, ei paista see koeraarmastajast president Vladimir Putinit heidutavat.

Lisaks ei ole võimud võtnud kuulda tudengite kaebusi, et suurvõistlused segavad nende õpinguid. Nimelt on Moskva ülikooli peahoone kõrvale püstitatud mastaapne fännitelk ning tudengite sõnul ei ole peahoone ja ühiselamu läheduses asuv 15 000 purjus fänni mahutav konstruktsioon just eriliselt õppimist soodustav.

Ühele tudengile, kes värvis üle FIFA fännitsooni sildi, määrati kriminaalkaristus. Politsei on nimetanud rikkumist kultuurilise tähtsusega paiga kahjustamiseks.

Jekaterinburgis tühjendati aga ühiselamud tudengitest, et majutada sinna tuhandeid politsei- ja sõjaväejõude. Samas linnas käivitas politsei ka operatsiooni kodutute ja kerjuste tänavalt eemaldamiseks. Mõnede teadete kohaselt on kodutud toimetatud Tšeljabinskisse. Sarnaseid meetmeid on täheldatud ka Kaasanis.

Peterburis ja Moskvas ei ole kodutute massilisest deporteerimisest veel teateid.