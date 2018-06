Putin: Trumpiga oleks kasulik kohtuda

Vene president lisas, et on kohtunud Trumpiga juba mitme rahvusvahelise sündmuse ajal, kuid «kindlasti ei anna see võimalust pöörata vajalikku tähelepanu Vene-Ameerika suhetele».

«Üldiselt arvan ma, et seesugune kohtumine oleks kasulik. Ainus küsimus on, kas Ühendriikide sisepoliitiline olukord laseb sel juhtuda.»

«Üks (USA presidendi Donald Trumpi kampaania) lubadustest on parandada Vene-USA suhteid. Ma loodan, et see ka juhtub. Igatahes meie oleme valmis. Minu meelest on pall USA väljakupoolel,» ütles Putin. «Meie oleme valmis arendama, süvendama ja normaliseerima suhteid USA-ga. Selleks on mitmeid vahendeid, seal hulgas isiklikud kohtumised.»