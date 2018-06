USA presidendi sõnul ei kiida Ühendriigid G7 ühisavaldust heaks

Kanada peaminister Justin Trudeau oli veidi enne seda kinnitanud, et kõik G7 liikmed allkirjastasid ühisavalduse hoolimata kaubandusalastest pingetest Ühendriikidega.

"Tuginedes Justini valelikele avaldustele tema pressikonverentsil ja sellele, et Kanada kehtestab tohutud tariifid meie põllumeestele, töölistele ja ettevõtetele olen ma andnud käsu ühisavalduse heakskiitmisest loobuda," kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Trudeau teatas pärast Trump lahkumist muu hulgas, et Kanada kehtestab Ühendriikide kaupadele alates 1. juulist vastutariifid. Trump oli varem päeval teisi riike hoiatanud, et need ei astuks vastusamme Ühendriikide kehtestatud terase- ja alumiiniumiimpordi tariifidele.