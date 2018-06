G7 tülitseb, Xi ja Putin sõbrustavad

Hiina president Xi Jinping tervitas Qingdaos eraldi Indiat ja Pakistani, kelle jaoks see on esimene SCO tippkohtumine.

Tippkohtumisest võtab osa ka Iraani president Hassan Rouhani. Iraan on SCO vaatlejaliige, kelle jaoks on väga oluline Hiina ja Venemaa toetus pärast USA otsust 2015. aasta tuumaleppest välja astuda.

Xi ütles, et unilateralism, kaubandusprotektsionism ja vastusammud globaliseerumisele võtavad uusi vorme ning kannustas koostööle ühiseks hüvanguks.

USAga raskeid kaubandusläbirääkimisi pidava Hiina president on seisukohal, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglid ja multilateraalne kaubandussüsteem tuleb säilitada, et luua avatud maailmamajandus. «Me peame hülgama ensesekeskse ja lühinägeliku suletud uste poliitika,» rõhutas Xi.