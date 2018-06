Saksamaa tahab Assadi lähedase liitlase vastutusele võtta

Saksa nädalaleht Der Spiegel teatas, et diktaator Bashar al-Assadi lähedane liitlane ja Süüria õhujõudude luurejuht Jamil Hassan on tagaotsitav inimsusevastaste kuritegude eest. Spiegeli sõnul on tegu lääneriikide senise suurima sammuga al-Assadi režiimi vastutusele võtmiseks kuritegude eest, mida režiim on alates 2011. aastast tsiviilisikute vastu toime pannud.