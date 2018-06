Assad: Venemaa ei juhi Süürias mängu

Assad süüdistab Damaskuses Briti ajalehele Mail on Sunday antud intervjuus USAd ja Suurbritanniat kolonialismis ning kiidab Süüriat sõjaliselt toetavat Venemaad.

«Meil on Venemaaga head suhted juba üle kuuekümne aasta, ligi seitsekümmend aastat. Nad ei püüa meie suhetes midagi meile ette kirjutada, isegi kui meil on erimeelsused,» ütles Assad.

Tema sõnul on seitsmeaastase sõja jooksul ikka tulnud ette lahkhelisid Venemaa ja Iraaniga. «See on loomulik, aga ainus otsus selle kohta, mis Süürias toimub ja juhtuma hakkab, on Süüria otsus.»

Moskva sekkus Süüria konflikti 2015. aastal, kui mässulised kippusid sõjas peale jääma. Vene õhurünnakute ja sõjaväeinstruktorite abiga on režiimiväed suutnud tagasi vallutada üle poole riigist.

Sõjaväeinstruktorid on saatnud Süüriasse ka Teheran, kuid Assad eitab Iraani sõdurite osavõttu lahingutes.

Iraani suurim vaenlane Iisrael on korduvalt hoiatanud, et ei lepi Iraani vägede tegevusega Süürias. Aastate jooksul on Iisrael korraldanud arvukalt rünnakuid Süüria valitsusvägede positsioonidele ja mais teatati rünnakutest väidetavatele Iraani baasidele Süürias. Assadi sõnul ei teadnud Moskva Iisraeli rünnakutest ette, ehkki koostöö juudiriigiga on tihe.

«Venemaa ei ole kunagi kooskõlastanud kellegagi rünnakuid Süüria vastu, ei poliitiliselt ega sõjaliselt. See oleks vastuolu. Kuidaks nad saaksid aidata Süüria armeel edasi tungida ja teeksid samal ajal meie vaenasega koostööd meie armee hävitamiseks?»

Süüria sõjast võtavad osa ka lääneriigid, kes toetasid esmalt Assadiga võitlevaid mässurühmitusi, kuid koondasid seejärel peajõud võitlusele äärmusrühmitusega Islamiriik (ISIS).

Assadi sõnul rikuvad USA ja Suurbritannia oma sekkumisega Süüria suveräänsust. «See on koloniaalpoliitika, nii näeme seda meie, ja selles ei ole midagi uut.» Assad ütles ka, et Süüria on lõpetanud Euroopa riikidega luureandmete jagamise. «Nad tahavad vahetada infot hoolimata sellest, et nende valitsused on poliitiliselt meie vastu. Nii et meie ütleme: muutke oma poliitilist positsiooni, siis me oleme valmis.»