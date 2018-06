Briti leht paljastas tihedad sidemed Brexiti rahastaja ja Venemaa vahel

Brexiti kampaaniat rahastanud miljonärist ärimehel Arron Banksil on mitmeid kahtlaseid sidemeid Moskvaga. Näiteks pakuti talle tehingut, millega on seotud kuus Venemaal asuvat kullakaevandust. Samuti pidas ta salajasi kohtumisi Venemaa suursaadikuga Suurbritannias, mille korraldas väidetav Venemaa spioon. Lisaks külastas ta Brexiti kampaania haripunktis Moskvat.

Need andmed tõstatavad küsimusi Moskva võimaliku sekkumise osas Brexiti referendumisse.

Banksi ja tema liitlase Andy Wigmore'i e-kirjadest selgus, et mehed olid kampaania

Aleksandr Jakovenko. FOTO: SIMON DAWSON / REUTERS / Scanpix

jooksul korduvalt kontaktis Venemaa ametnikega, et ärivõimalusi arutada. Varasemalt oli Banks väitnud, et tal oli vaid üks kohtumine Venemaa suursaadiku Aleksander Jakovenkoga, mis leidis aset 2015. aasta septembris.

Täna avaldas Sunday Times, et Banks ja Wigmore einestasid saadikuga kolm päeva pärast värskelt USA presidendiks valitud Donald Trumpiga New Yorgis kohtumist 2016. aasta novembris. Kohtumisel Trumpiga osales ka Euroopa Liidu vastase erakonna UKIP toonane juht Nigel Farage. Eile õhtul tunnistas Banks, et jagas Vene ametnikega ka Trumpi liitlaste kontakte.

Trump ja tema kampaaniameeskond on eriuurija Robert Muelleri uurimise all seoses Venemaa võimaliku sekkumisega USA presidendivalimistesse. Sel nädalavahetusel lausus Trump, et Venemaa tuleks uuesti võtta G7 liikmeks.

Nigel Farage (vasakul) ja Donald Trump. FOTO: Jonathan Bachman / AFP / Scanpix

Lekkinud e-kirjad paljastasid tihedad suhted Farage'i poolt juhitud Leave.EU projekti ning Venemaa ametnike vahel.

Näiteks selgub sealt, et Banksi ja Wigmore'i tutvustas Jakovenkole Aleksandr Udod, keda peetakse Venemaa spiooniks. Udod saadeti Suurbritanniast välja pärast Sergei ja Julia Skripali mürgitamist. Jakovenko pakkus brittidele välja tehingu, millega oli seotud kuus Venemaa kullakaevandust.

Banks ja Wigmore vahetasid Vene ametnikega veel sõnumeid, milles edastati kutseid pidudele ja arutati võimalikku reisi Moskvasse. Banks tunnistas üles, et külastas Moskvat 2016. aasta veebruaris, vaid mõni kuu enne referendumit.

Referendumi päeval kutsusid ärimehed Jakovenko ja Udodi Banksi poolt korraldatud peole Londoni Notting Hilli linnaosas. Samuti paluti suursaadik tulemuste avalikustamise ajaks peole Westminsteris. Briti ärimeeste sõnul rääkisid nad oma kontaktidest Venemaaga ka USA Luure Keskagentuurile (CIA).

E-kirjad jõudsid Sunday Timesile läbi ajakirjanik Isabel Oakeshotti, kes kirjutas Banksi raamatu «The Bad Boys of Brexit» («Brexiti pahad poisid»).

Sunday Times tutvus ka 2000-sõnalise aruandega kohtumistest, mille esitas Wigmore ning viis läbi mitmeid intervjuusid Banksiga. Oakeshott väitis, et oli üllatunud selle üle, et Banksi ja Wigmore'i seosed Venemaaga erinesid nendest, mille mehed avalikkusele esitanud olid.

«Banks ja Wigmore kasutati häbitult venelaste poolt ära,» kirjutas Oakeshott. Banks vastas arupärimistele ja kinnitas, et tal oli kaks lõunasööki Venemaa suursaadikuga, mille käigus tarbiti ka alkoholi, lisaks käis ta enda sõnul saadikuga ka teed joomas. «See on mugav poliitiline nõiajaht, mille sihtmärgiks on Brexit ja Trump,» sõnas ta.