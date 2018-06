Babtšenko «tapja»: sõin supi ära ja läksin teda tapma

Endine Ukraina Õigeusu Kiriku preester Oleksii Tsõmbaljuk teavitas enda sõnul julgeolekuteenistusi kohe pärast seda, kui üks ukrainlane pöördus tema poole ja palus tal Babtšenko tappa. Seejärel lavastati Babtšenko tapmine ja mõned poliitikud süüdistasid selles Venemaad. Babtšenko ilmus järgmisel päeval avalikkuse ette ja teatas, et on elus ning tapmine oli lavastatud.

«Ma olen Arkadi Babtšenko tapja,» teatas Tsõmbaljuk Kiievis BBC ajakirjanikuga kohtudes. Tegu on Ukraina paremäärmusliku rühmituse liikmega, kes on vabatahtlikuna võidelnud ka Ida-Ukrainas.

Tsõmbaljuki hinnangul valiti just tema välja, sest ilmselt arvas relvatöösturist Herman, et teda on võimalik kergesti mõjutada.