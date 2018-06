Süürias Idlibi provintsis puhkesid ägedad lahingud

Õhurünnakud tabasid mitut linna ja küla Idlibi provintsis, mis on pea täielikult erinevate džihaadirühmituste käes. «Üheksa tsiviilisikut, nende seas kolm last, hukkusid õhulöökides Taftanazi linnale,» teatas Suurbritannias baseeruv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Vaatluskeskuse sõnul on umbes 60 protsenti provintsist HTSi kontrolli all, selle kohalike rivaalide käes on umbes kolmandik ning režiimi kontrolli all 10 protsenti provintsist.