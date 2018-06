Putin: vangide vahetamise üksikasju Ukrainaga on liiga vara arutada

Samas andis Vene riigipea Hiinas Qingdaos Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumise kõrvalt ajakirjanikega vesteldes mõista, et avalikkuse eest varjatult vastavad läbirääkimised siiski käivad.

«On kaugelt liiga enneaegne öelda, kuidas see küsimus lahendatakse,» sõnas Putin ja lisas, et ta ei taha praegu midagi öelda, et midagi häirida või rikkuda.