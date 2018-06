Rashid: Afganistanis on asjad läinud palju hullemaks

Kas termini «AfPak» kasutamine ning Afganistani ja Pakistani paketina käsitlemine on aastal 2018 veel kohane?

Kahetsusväärselt on nad endiselt üks pakett, sest ameeriklased ja afgaanid on veendunud, et Pakistan aitab ikka veel Talibani. Talibani juhtkond paikneb Pakistanis ja suur osa nende värvatuist tuleb sealt.