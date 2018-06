Iraagi valimissegaduse keskel süttis ka valimissedeleid hoidnud ladu

Tulekahju põhjus pole teada, kuid see langeb ajale, kui Iraak valmistub pettusekahtlustuste tõttu käsitsi üle lugema umbes 10 miljonit 12. mai parlamendivalimiste valimissedelit.

Põlengupaigast kerkis must suitsusammas, mida on näha üle kogu Iraagi pealinna. Uudisteagentuuri AFP ajakirjaniku sõnul püüdsid kaks tundi pärast tulekahju algust seda kustutada tuletõrjujad koos kümne kustutusveokiga.

Valimiskomisjoni Al-Russafa eest vastutav ametnik Imed Jamal ütles, et põlengus hävis ruum, kus hoiti hääletusmasinaid ja muud valimisvarustust. «Kastid valimissedelitega olid ühes teises ruumis,» lausus ta, lisades, et tulekahju häälte ülelugemist ei mõjuta.

Sündmuskohal käinud siseministeeriumi pressiesindaja kindral Saad Maani sõnul oli enamik valimiskaste teises hoones ja need on säilinud.

Kindral möönis siiski, et põlengus võisid hävineda ka mõned valimissedelitega kastid.

Iraagi parlamendi esimees Salim Jabouri nõudis eile, et põlengu tõttu tuleb korraldada täiesti uued parlamendivalimised.

Segadused on kestnud sestpeale, kui valimised võitis šiiavaimuliku Moqtada Sadri valimisliit kommunistidega, kuid uue valitsuse moodustamise kõnelused käivad.

Luureteenistuste sõnul on esmakordselt kasutusel olnud elektrooniliste hääletusmasinate katsetused andnud erinevaid tulemusi, mis viitab, et pettusesüüdistustel on alust.