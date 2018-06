Putinile truudust vandunud lasteaialastest kirjutanud ajakirjanik vallandati

Kanali N1 peatoimetaja Ljudmilla Kozlova kinnitas Terikova vallandamist, kuid märkis, et selle põhjus ei olnud poliitilised lahkhelid, vaid tõsiasi, et ajakirjanik oli rikkunud firma eeskirjasid ning esitanud poliitilist meelsust kanali N1 osalt.

Terikova juhtis tähelepanu tõsiasjale, et 24. mai kontserdil esitasid 68. lasteaia lapsed helilooja Vjatšeslav Antonovi pala «Onu Vova, me oleme sinuga». Onu Vova vihjab selles laulus Putinile.

Loos sisalduvad ka read: «Kuigi maailmas peaks valitsema rahu, siis ülemjuhataja kutsel oleme valmis Onu Vovaga viimses võitluses seisma» ning «Sevastopol ja Krimm on meie, me pärandame need oma lastele. Me taastame Alaska, oma emamaa sadama».