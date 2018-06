Baskid nõudsid 200 kilomeetri pikkuse inimketiga iseseisvusreferendumit

Baskimaal on Hispaania kuueteistkümnest piirkonnast kõige enam autonoomiat, sel on oma politseijõud, haridussüsteem, keel ja majanduslik erisuhe Madridiga.

Kuigi küsitlused näitavad, et täielikku eraldumist pooldab ainult umbes 15 protsenti baskidest, siis paljud usuvad, et inimestel peaks teema üle hääletamiseks vähemalt õigus olema.

Hispoaania valitus ja konstitutsioonikohus on aga seisukohal, et igasugune piirkondlik iseseisvus on seduse vastane. 1978. aastal loodud põhiseadus sätestab, et Hispaania on jagamatu.