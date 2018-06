Vabariiklasest senaator otsib toetust Põhja-Koreas sõjalise jõu kasutamiseks

«Kui diplomaatia ei tööta, siis ka te toetate minu püüdeid seadustada viimase meetmena sõjalise jõu kasutamist veenmaks Põhja-Koread ja Hiinat, et sel korral käivad asjad teisiti?» lausus Graham ABC Newsi eetris. «Donald Trump ei kavatse alla anda, seega on ainult kaks võimalust: rahu või sõda.»

Demokraadid tegid Grahami ettepaneku kiiresti maha. New Jersey demokraadist senaator Bob Menendez teatas: «Ma armastan oma sõpra Lindsey Grahami, kuid usun, et me peame rahule võimaluse andma.»

«Ma ei ole valmis andma sellele presidendile ega kellelegi teisele luba sõjalise jõu kasutamiseks, kuniks ma usun, et rahu tee on võimalik,» lisas Menendez.

«Korea poolsaare probleemile ei ole sõjalist lahendust,» märkis Menendez. «Põhja-Koreal on tuumarelvad. Ühendriikidel on tuumarelvad. See ei ole sama olukord, mis Ühendriikide ja Iraani vahel. Iraanil ei olnud tuumarelva. Samuti mitte Iraagil. See muutuks väga kiiresti väga katastroofiliseks.»