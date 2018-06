Trump Macronile: Euroopa Liit on kaubanduses hullem kui Hiina

Macron tegi aprillikuisel visiidil Washingtoni ettepaneku, et Ühendriigid ja Prantsusmaa peaks tegema koostööd, et lahendada ühised kaubandusprobleemid Pekingiga.

Seepeale vastas Trump, et EL on kaubanduses veel hullem kui Hiina. President kurtis ka, et USA-s on liiga palju saksa autosid. Kokku puudutati kaubandust 15 minutit tunniajalisest kohtumisest.