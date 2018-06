Holland tahab luua uut Hansa Liitu

Tõuke uue alliansi loomiseks andis Euroopa Liidu tuleviku kohal kummitav Brexit, mis muudab ühenduse sees kahtlemata jõujooni. Seni Euroopa Liidu veduriks olnud kolmnurk Ühendkuningriigi, Saksamaa ja Prantsusmaa vahel on kadumas ning jätmas sügavat auku ELi südamesse, mis on pannud väiksemad riigid kartma Prantsusmaa ja Saksamaa domineerimist. Mures on ka Holland, mis asub geograafiliselt ja ka mõtteviisilt Londoni-Pariisi-Berliini kolmnurga keskel ning on kaua kuulunud Ühendkuningriigi suurimate liitlaste hulka.