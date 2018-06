Singapuri kohtumine kui déjà-vu

Ühendriikide president on avaldanud veendumust, et tal õnnestub veenda Kimi loobuma kõigist tuumarelvadest. Kuigi usutakse, et Põhja-Korea on valmis andma kergekäelisi lubadusi saavutamaks sanktsioonide leevendamist või tühistamist ja USA sõjaväelise rolli vähenemist Kagu-Aasias, pole sugugi kindel, et Pyongyang ka neid lubadusi täidab. Samuti on võimalik, et Trump ja Kim ei jõua üldse kokkuleppele ning regioonis võib lahvatada vägivaldne konflikt.