Moon: Singapuri kokkulepe lõpetab külma sõja

«Tervitan kogu südamest Põhja-Korea ja USA ajaloolise tippkohtumise edu. 12. juuni Sentosa kokkulepe läheb ajalukku sündmusega, mis aitas kaotada maailmast külma sõja viimase pärandi,» ütles Moon.

Lõuna-Korea riigipea tunnustas Trumpi ja Kimi vaprust ja meelekindlust, et mitte leppida iganenud ja tuttava reaalsusega, vaid astuda julge samm muutuste suunas. Moon ütles, et Trump saatis korda vägiteo, millega keegi ei ole kunagi hakkama saanud ning lisas, et ka Kimi mäletatakse tulevikus juhina, kes tegi ajalugu, astudes esimese julge sammu maailma poole.