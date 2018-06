Trump: Kanada maksab kõvasti G7 eest

«Mul oli G7ga väga hea kohtumine,» ütles Trump, tõrjudes oletusi, et tippkohtumine kukkus läbi. USA riigipea lisas siiski, et Justin Trudeau’ kriitilised kommentaarid lähevad Kanadale maksma hulga raha.

Trump teatas laupäeval pärast juhtivate tööstusriikide tippkohtumiselt lahkumist, et Ühendriigid ei kiida G7 ühisavaldust heaks.

Trumpi ja teiste G7 liidrite heakskiidu pälvinud ühiskommünikee oli just Québecis avaldatud, kui tippkohtumiselt lahkunud USA president lennukist teatas, et loobub seda toetamast.

Ta süüdistas Québeci provintsis Charlevoix´s tippkohtumist võõrustanud Kanada peaministrit, kes oli jõudnud juba kinnitada, et kõik G7 liikmed allkirjastasid ühisavalduse, valelikkuses ja nõrkuses.

USA presidendile paistis valmistavat enim meelehärmi Trudeau avaldus, et kanadalased ei lase endaga mängida, vaid vastavad USA tariifidele sama mõõduga. «Kanadalased on viisakad ja mõistlikud, kuid ei ole lükata-tõmmata,» sõnas Trudeau.

«Tuginedes Justini valelikele avaldustele tema pressikonverentsil ja sellele, et Kanada kehtestab tohutud tariifid meie põllumeestele, töölistele ja ettevõtetele, olen ma andnud käsu ühisavalduse heakskiitmisest loobuda,» kirjutas Trump Twitteris.

Kanada peaminister ütles pressikonverentsil ka, et Trumpi otsus kehtestada tariifid terase- ja alumiiniumiimpordile Kanadast ja teistest riikidest rahvusliku julgeoleku kaalutlustel on solvav Kanada sõjaveteranidele, kes on alates Esimest maailmasõjast oma liitlase USA kõrval seisnud.