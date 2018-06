Hiina soovib leevendada Põhja-Korea vastaseid sanktsioone

Põhja-Korea vastaste sanktsioonide tühistamisele kutsus mai lõpus Pyongyangi külastades ka Vene välisminister Sergei Lavrov. Trump välistas teisipäeval vahetult pärast Kimiga kohtumist sanktsioonide kohese leevendamise, öeldes, et see tuleb siis, kui oleme kindlad, et tuumarelv ei ole enam tegur.

Hiina on Põhja-Korea ainus suur liitlane ja peamine kaubanduspartner, kuid Põhja-Korea viimaste aastate provokatsioonid on Pekingit sedavõrd ärritanud, et ta on liitunud ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonidega stalinistliku riigi vastu.