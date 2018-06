Ukraina kaebas Venemaa ÜRO kohtusse

«Täna saab Venemaa meilt omapärase kingi ÜRO rahvusvahelises kohtus. See kaalub umbes 90 kilo, koosneb 17 500 leheküljest, mis on koondatud 29 köitesse,» säutsus Klimkin Twitteris, «Me esitame memorandumi terrorismi rahastamise ja rassilise diskrimineerimise kohta.»

Ukraina president Petro Porošenko ütles täna hommikul, et memorandumi esitamine ÜRO rahvusvahelisse kohtusse selle kohta, et Venemaa rikub terrorismi rahastamisega võitlemise konventsiooni ja ÜRO rassilise diskrimineerimise kõikide vormide kaotamise konventsiooni, on tähtis vahejärk selle riigi vastutusele võtmises.