Itaalia: me ei kavatse taluda silmakirjalikke õpetusi migratsiooni osas

«Migrante vedava alusega Aquarius tehtud avaldused muu hulgas Prantsusmaa poolt on üllatavad. Itaalia ei kavatse taluda silmakirjalikke õpetusi riikidelt, kes on migratsiooni osas otsustanud pilgu kõrvale pöörata,» kirjutati valitsuse teadaandes, mida edastas kohalik meedia.

Pariis kaitses samas otsust mitte pakkuda randumisvõimalust Vahemerel asuvale migrante vedavale päästelaevale, kuigi Korsika liidrid pakkusid, et avavad alusele saare sadama. Korsika juhid Gilles Simeoni ja Jean-Guy Talamoni pakkusid teisipäeva hommikul, et päästelaev Aquarius võib randuda saare sadamas, kuid keskvalitsus kritiseeris Korsika rahvuslaste žesti teravalt.

Ungari peaminister lausus, et tema jaoks on olnud «väga masendav» kuulda aastaid, et Euroopa merepiire pole võimalik kaitsta. Ta lisas, et selle kuulmine «võtab ära eluisu».