Argentiina hääletab abordi üle

Praegu on Argentiinas abort lubatud üksnes juhtudel, kui ema tervis on ohus, rasedus tekkis vägistamise tõttu või loode on väärarenguga. Naised, kes teevad aborti illegaalselt, võivad selle tulemusena minna kuni neljaks aastaks vanglasse.

Sellest hoolimata on seaduse leevendamise pooldajate sõnul Argentiinas iga aasta kuni pool miljonit aborti. Illegaalsed abordid ohustavad ema tervist, sest nende läbiviijad on tavaliselt väheste oskustega või puuduvad toimingu edukaks sooritamiseks vajalikud vahendid.

Kui otsus võetakse vastu, annab see täieliku abordiõiguse naistele Lõuna-Ameerika kõige suurema elanikkonnaga riigis. Jah-tulemus suurendaks abordivõimalusega naiste arvu Ladina-Ameerikas 3 protsendilt 10 protsendini.

Küsimus on lõhestanud Argentiina ühiskonna. Kuigi Argentiina on seadustanud samasooliste abielud, on riik tugevalt katoliikliku pärandi kütkes. Debatt on kestnud nädalaid, kuid parlament on polariseerunud ning hääletustulemus pole ette teada.

Parlamendi alamkoja 257 saadikust oodatakse, et 109 hääletab poolt, 117 vastu. Võitlus käib järele jäänud 29 saadiku hääle üle, kes pole veel oma otsust teinud. Mõlemad pooled teevad lobitööd viimase minutini.

Pühapäeval korraldati katoliikliku kiriku üleskutsel kogu riigis marsse seaduseelnõu vastu. Võib oodata, et täna tulevad tänale tuhanded inimesed, kes soovivad abordiõiguse laiendamist.

Isegi kui alamkojas läheb hääletus läbi, peab oma nõusoleku andma ka senat. Analüütikud on hinnanud, et rohkem senaatoreid on kõnelenud eelnõu vastu kui selle poolt.