USA Esindajatekoda on immigratsiooniküsimuses lõhenenud

Ryani kõneisik AshLee Strong ütles, et eelnõud lahendavad probleemi riigipiiri turvalisuse ja immigratsiooni vahel. Küsimus on tõusnud Vabariikliku partei tsentri- ja konservatiivide vaheliseks tüliõunaks. Samuti Vabariiklikku erakonda kuuluv Ryan soovib oma käiguga tuua üksmeelt immigratsiooni üle lõhestunud erakonda, kuid pole teada, kas kumbki tema pakutud seadustest kogub Vabariiklaste piisavalt toetust. Samuti on lahtine Demokraatide hääletus.

Üks eelnõu neist käsitleb nn unistajaid ehk dokumentideta immigrante, kes toodi USAsse lastena. See võimaldaks pakkuda neile ajutisi kaitseabinõusid. Trumpi administratioon on mingil määral avaldanud toetust vastavatele meetmetele, eriti kuna eelnõu seab uued karmid nõuded legaalsele immigratsioonile ja tugevdab piirikontrolli.

Teise eelnõu teksti pole levitatud, seega võib arvata, et selle sõnastus on veel läbirääkimistel.

Võistleval grupil saadikutel on puudu kaks allkirja, et saada Esindajatekoda arutlema nelja erineva eelnõu üle, millest ühel on toetajaid nii Demokraatide kui Vabariiklaste seas. Ryan ei soovi viimast hääletusele panna, sest see annaks suure võidu opositsioonipoliitikutele.