Austria soovib luua migrantide vastuvõtukeskusi väljaspool ELi

«Arutusel on varjupaikade loomine väljaspool Euroopat, kus saaksime põgenikke majutada ja pakkuda neile kaitset, kuid mitte paremat elu Euroopas,» ütles Kurz usutluses telekanalile ORF.

Kantsler lisas, et Austria teeb seoses ideega koostööd mitme teise riigiga.

Taani valitsusjuht Lars Løkke Rasmussen ütles eelmisel nädalal, et on arutanud mitme riigi, teiste seas Austriaga ühiskeskuste loomist migrantidele, kes ei saa EL-is asüüli taotleda või kelle taotlus on tagasi lükatud.