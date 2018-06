USA vastuluure jalgpallifännidele: jätke telefonid koju

Föderaalse Juurdlusbüroo agent ja USA riikliku vastuluure ja julgeoleku keskuse direktor William Evina hoiatas, et isegi kui jalgpallifännid peavad ennast ebaoluliseks, võivad nende elektroonilisi vahendeid ikka rünnata kurjategijad või Vene valitsus.

«Kui te planeerite kaasa võtta mobiiltelefone, sülearvuteid või teisi elektroonilisi vahendeid, siis kogu teie personaalselt identifitseeritav informatsioon võib olla kättesaadav Vene valitsusele või küberkurjategijatele,» ütles ta.

«Suurfirmade töötajad ja valitsusametnikud on kõige suuremas ohus, kuid ärge arvake, et te olete liiga ebaolulised, et mitte olla sihtmärgiks. Kui te saate ilma vahendita hakkama, siis ärge võtke seda kaasa. Kui te just peate, siis võtke mõni muu seade, mida te igapäevaselt ei kasuta ja eemaldage vahendilt aku, kui te seda ei kasuta.»

Evanina hoiatus tuleb ajal, kui USA luure ja õiguskaitseorganid peavad juurdlust Venemaa osaluse üle 2016. aasta presidendivalimistel. Trump on eitanud koostööd ja Venemaa on öelnud, et nad ei seganud end Ühendriikide valimistesse. Kuid mitmed isikud Trumpi kampaaniast suhtlesid lähedalt Vene ametnikega.

Anonüümseks jääda sooviv teine USA ametnik ütles, et Briti luure on andnud samasuguseid hoiatusi Briti reisijatele ja Inglismaa jalgpallivõistkonnale. Suurbritannia riiklik küberturvalisuse keskus tegi avalduse, kus nad ütlesid, et jagavad Ühendkuningriigi võistkonnale ekspertnõuandeid, et end küberrünnakute eest kaitsta.