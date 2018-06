Video: Trumpi propagandafilm Kimile

Hollywoodi stiilis trailer tehti spetsiaalselt Kimi jaoks. Trump näitas Kimile videot oma iPadist. «Ma arvan, et see oli suurepärane. Ta armastas seda.»

Video algab sõnadega, et maailmas elab seitse miljardit inimest, kellest ainult mõni jätab oma tegevusega jälje maailma ajaloosse. Kirjeldusele, et vaid mõned inimesed teevad otsuseid, mis pööravad uuele kursile nende kodumaa, on taha pandud kaadrid Trumpist ja Kimist. Mustvalged arhiivikaadrid Korea sõjast juhatavad sisse, et minevik ei pea olema tulevik. «Pimedusest võib sündida valgus, lootus võib põleda eredalt,» ütleb pealelugeja. «Mis juhtub, kui ühist minevikku jagav rahvas võib leida ühise tuleviku? Nende lugu on teada, aga mis on selles järgmine peatükk? Destiny Pictures esitleb: võimaluse lugu.»

Video rõhutab: kaks meest, kaks juhti, üks saatus. Näib, justkui trailer kujutaks põnevus- ja seiklusfilmi, kus head (USA) veenavad halbu (Põhja-Korea) õigele poolele üle tulema.

Ajakirjanikele näidati videot enne pressikonverentsi, kusjuures esimesena linastus see koreakeelse pealeloetud tekstiga. Üks reporter kirjeldas, kuidas ta algul polnud aru saanud, mis see on. Video tundus nagu Põhja-Korea propaganda. Siis selgus, et see oli valmistatud USAs kohtumise jaoks.

Videos kajastatud Destiny Pictures on tegelik ettevõte, millel ei olnud video loomisega mingit pistmist. New York Times tegi aga narrivideo, kus pealelugeja ütleb: «Ei, päriselt, see tegelikult juhtus. Trump tegi võltsi filmitraileri, et tegeleda reaalse tuumaohuga.»